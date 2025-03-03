Altınkök 'Ev almak rüya, kira ödemek mucize'

Silivri Emlak Müşavirleri Derneği (SEMDER) Başkanı Mustafa Altınkök, bölgedeki gayrimenkul piyasasının son durumunu değerlendirdi. Artan konut fiyatları ve gerçek dışı ilanlar nedeniyle ev almanın hayal, kira ödemenin ise büyük bir mücadele haline geldiğini vurgulayan Altınkök, “Yanlış fiyatlandırmalar sektörü tıkadı, 2025’e kadar bu kriz kolay kolay aşılmaz” dedi.

İlan siteleri ve sosyal medyada oluşturulan spekülatif fiyatların, gayrimenkul piyasasında büyük bir durgunluğa yol açtığını belirten Altınkök, vatandaşları gerçekçi fiyatlandırmalarla işlem yapmaya davet etti.

"Gerçek piyasa değerleriyle hareket edilmeli"

Altınkök, uzman olmayan kişilerin sektöre müdahale etmesinin bilgi kirliliği yarattığını ve bunun da konut piyasasını altüst ettiğini dile getirdi. "5 ay önce emlak sektörünün ne olduğunu bilmeyenler, bugün piyasaya yön veriyor" diyerek sektördeki denetimsizlik sorununa dikkat çekti.

Önümüzdeki dönemde fiyat dengesizliğinin devam edeceğini söyleyen Altınkök, alım-satım yapacak vatandaşların güvenilir emlak danışmanlarıyla çalışması gerektiğini belirtti.