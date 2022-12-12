Altınkum Atatürk Caddesi yenileniyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından Altınkum Mahallesi’nde yoğun olarak kullanılan Atatürk Caddesi ve bağlantılı sokakları alt ve üst yapısı ile yenileniyor.

Edremit’in Altınkum Mahallesi’nde doğal altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan ve zamanla yıpranan Atatürk Caddesi ile bağlantılı 301,.3013, 3018 ve 3094. sokaklarda alt ve üst yapı düzenleme çalışmaları başladı.

Atatürk Caddesi ile bağlantılı sokaklarında yağmur suyu drenaj hatları ile birlikte üst yapıda 10 bin metrekare kilit parke taş, 2 bin 500 metre bordür, 2 bin 500 metre yağmur suyu oluğu döşenecek. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmaların ardından cadde ile bağlantılı sokakları alt ve üst yapısıyla yepyeni bir hale kavuşacak.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Altınkum Mahallesi’nin ve özellikle Atatürk Caddesi’nin yoğun olarak kullanılan bölgeler olduğunu belirterek “Doğalgaz alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan ve zamanla yıpranan yollarımızı hızla yapıyoruz. Araç ve yaya trafiği olarak yoğun kullanılan Atatürk Caddesi ve sokaklarında doğalgaz çalışmalarının tamamlanması ile düzenlemelere hemen başladık. Alt ve üst yapısı ile yepyeni ve modern bir görünüme kavuşturacağız” dedi.