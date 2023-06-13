Altınkum ve İkizçay'da yollar düzenleniyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından yaz sezonu öncesi Altınkum ve İkizçay Mahallesi’nde doğalgaz çalışması başta olmak üzere yıpranan ve zarar gören yollar yeniden düzenleniyor.

Edremit Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Altınkum Mahallesi 2. köprü olarak bilinen mevkiden sonra İkizçay Mahallesi’ndeki 1. köprü yolu ile beraber Atatürk Caddesi başta olmak üzere, Hasan Ali Yücel Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile bağlantılı sokaklar yenileniyor. Gerçekleştirilen çalışmalarda yağmur suyu hatlarından, üst yapıda ki kaldırım ve parke taş döşeme ve peyzaj düzenlemelerine kadar yollar yepyeni bir görünüme kavuşturuluyor.