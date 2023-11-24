Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi Yönetim Kurulu Başkan Sakarya'dan 24 Kasım mesajı

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ahmet Sakarya mesajında, "Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, kutsal mesleğinizin kıymetini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sizler, bilgiye ışık tutan, geleceği şekillendiren ve yarının liderlerini yetiştiren kahramanlarsınız. Her gün, öğrencilerimizin hayatlarına dokunarak, bilgiyle donatarak, sevgiyle büyüterek, geleceği aydınlatıyorsunuz. Sadece ders anlatan değil, aynı zamanda hayat dersleri veren, rehberlik eden ve öğrencilerimizin kalplerinde iz bırakan öğretmenler olarak, görevinizi ne kadar özveriyle yerine getirdiğinizi biliyor ve takdir ediyoruz. Siz değerli öğretmenlerimize, sabrınız, emeğiniz, özveriniz ve sevginiz için teşekkür ediyorum. Sizler, geleceğimizin teminatısınız. Şekillendirirken aynı zamanda onlara örnek oluyor, değerli birer rol model oluşturuyorsunuz. Altınküre Fen ve Anadolu Lisesinin başarısının temelinde sizin varlığınız, azminiz ve özveriniz yatmaktadır. Bu vesileyle, sizleri bir kez daha yürekten tebrik ediyor, nice başarılı yıllar diliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki öğrencilerimize ışık oluyorsunuz” ifadelerine yer verdi.