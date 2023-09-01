Altınküre Okulları, nitelikli akademik kadrosuyla eğitime hazır

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi, öğrencilerine en üst düzeyde eğitim sunma hedefi çerçevesinde nitelikli akademik kadrosuyla 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına hazırlık sürecini tamamladı.

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi, sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda öğrencilerin sosyal, kültürel ve spor alanlarında da kendilerini geliştirmelerini teşvik ediyor. Okul, ayrıca öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyen etkileyici öğrenme ortamı da sunuyor. Bu çerçevede öğrencilerine en üst düzeyde eğitim sunma hedefi çerçevesinde nitelikli akademik kadrosuyla 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına hazırlık sürecini tamamladı. Hususa ilişkin okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi, çağın gereksinimlerine uygun olarak modern eğitim teknolojileri ve kaynaklarıyla donatılmış bir okul binasına sahiptir. Öğrenciler, son teknolojiyle donatılmış sınıflarda eğitim almanın ayrıcalığını yaşayacaklar. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da öğrencilerimiz için en iyisini sunabilmek için büyük bir kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" denildi.