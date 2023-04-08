Altınküre Okulları öğrencisinden Türkiye şampiyonluğu

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi öğrencisi, Aksaray'da düzenlenen 'Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

Altınküre Okulları öğrencisinden Türkiye şampiyonluğu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi öğrencisi, Aksaray’da düzenlenen ‘Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda birinci oldu.

Aksaray’da 5-8 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ‘Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’na katılan Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi öğrencisi Sami Onur Keleş, engelliler 7. Klas kategorisinde rakiplerini eleyerek Türkiye şampiyonu oldu. Gurur verici başarıyı tebrik eden okul yönetimi ise Keleş’in tebrik etti.