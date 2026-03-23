Altınoluk'ta ev yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi’nde çıkan ev yangınında, 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Şahindere Mahallesi Cengiz Topel Caddesi 1. Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sakinleri kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangına müdahale etmeye çalışırken dumandan etkilenen B.O. ve K.O. sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.