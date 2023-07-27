Altınoluk'ta Kundakçı Dede Cami ilgi görüyor

Edremit İlçesinde, Altınoluk Mahallesinde 2. Abdülhamit döneminde yapılan 139 yıllık Kundakçı Dede camii ilgi görüyor. Tavanı ahşap olan ve kalın taş duvarlara sahip, tek minareli Kundakçı Dede Camiinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz yıl başlattığı restorasyon çalışması tamamlanırken, tarihi cami ilgi dağı haline geldi.

Eski Altınoluk köyünde bulunan Kundakçı Dede Camii, yöredeki yazlıkçıların ibadet mekanı oldu. Camiyi ilk defa gördüğünü anlatan Kaan Tuna, restorasyonu gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Tarihi eserlere sahip çıkılmasını isteyen Burhaniyeli Kaan Tuna, “ Bu gün Körfezi gezerken Altınoluk’a geldim. Bu tarihi camiyi gördüm. İçinde namaz kılmak kısmet oldu. Cami ve çevresi çok güzel. Caminin olduğu yerden Altınoluk sahili de çok güzel görünüyor. Böyle tarihi eserlere sahip çıkmamız lazım. Restorasyonu yaptıran Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Herkesin bu camiyi görmesini isterim” dedi.