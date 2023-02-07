Altınordu'dan deprem bölgelerine yardım

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde 2 tır malzeme, iş makineleri ve yardımcı ekip deprem bölgelerine sevk edildi.

Kahramanmaraş Pazarcık’ta dün saat 04.17’de meydana gelen ve birçok ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin yaralarının sarılması için yapılan yardım çağrılarının ardından Altınordulu vatandaşlar yardım toplama merkezlerine geldi. Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi organizasyonunun ardından Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıya duyarsız kalmayan vatandaşlar, yardım paketlerini Altınordu Belediyesi’ne getirdi.

Vatandaşlar getirdiği battaniye, kışlık kıyafet, bebek bezi, hijyen malzemeleri ve gıda yardımlarından oluşan 2 tır, deprem bölgelerine gönderilmek için doldurulurken, 1 mobil sağlık tarama aracı, 1 paletli ekskavatör, 1 arazöz, 1 vidanjör, 1pikap, 1 minibüs, 4 kamyondan oluşan 12 araçlık konvoy ile birlikte 1 doktor, 1 hemşire, 10 kişilik ’altınordu arama kurtarma timinden oluşan toplam 25 personel, deprem bölgesi Malatya ve Adıyaman’a uğurlandı.

Yardım konvoyunun uğurlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Kahramanmaraş merkezli yaşadığımız ve 10 ilimizi derinden etkileyen depremle birlikte milletçe yas tutuyoruz, 85 milyon tek yürek olduk. Yasımızın yanında bugün o 85 milyonun kardeş olduğu inancından hareketle devletimizin koordinasyonunda Altınordu Belediyesi olarak diğer kurumlarımızla birlikte deprem bölgesine en hızlı şekilde bir dayanışma ve bir kucaklaşma seferberliği başlattık. Her ne kadar içimizde derin bir acı olsa da bu kış şartlarında depremden etkilenen vatandaşlarımızın göçük altındaki insanımızın bize ihtiyacı var. Acımız büyük ama soğukkanlı olmak zorundayız. Bugün biz, Altınordu Belediyesi gönüllüleri ve ekibi olarak yola çıkıyoruz. Bizden önce Ordu Valiliğimiz, Ordu Büyükşehir Belediyemiz diğer ilçe belediyelerimizin de benzer hazırlıklar yaptığına şahit olduk. Vatandaşlarımızın bugün bu zor ağır kış koşullarında iki tane varsa bir tanesini depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere bize iletmeleridir” dedi.

Başkan Tören, yardımların devam edeceğini sözlerine ekledi.