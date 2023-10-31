Altınova 3. Kitap Fuarı kapılarını açtı

Yalova Altınova Belediyesi 3. Kitap Fuarı, törenle kapılarını açtı.

Altınova Belediyesi tarafından Alpos Kitapevi işbirliğiyle düzenlenen Altınova 3. Kitap Fuarı törenle açıldı.

Fuarın açılışına; Altınova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, Altınova İlçe jandarma Komutanı J. Üsteğmen Fırat Zorlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, daire amirleri, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Metin Bülbül, il genel ve belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Altınova Belediyesi Konferans ve Düğün Salonu’nda düzenlenen açılışta konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “İlçemizde çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik çalışmalarımız bizim hep önceliğimiz oldu. Eğitim alanında da ilçemizin marka olması için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bugün çok önemli bir ilki gerçekleştirerek halkımızı kitaplarla buluşturuyoruz. Bunun için çok mutluyuz” diye konuştu.

Altınova Belediyesi 3. Kitap Fuarı, 09.00-17.00 saatleri arasında 5 Kasım 2023 Salı gününe kadar açık kalacak.