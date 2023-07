Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ek hizmet binası açıldı

TAKİP ET

Altınova Belediyesi, hizmet kalitesini daha üst seviyeye taşımak için bünyesine kattığı yeni araç filosuyla güçlendirdiği Fen İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Binası’nın açılışını gerçekleştirdi.

Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, 45 çalışanı ile ilçeye hizmet verecek. Açılışla birlikte belediyeye kazandırılan konteynır yıkama aracı, yol süpürme aracı, 2 adet halk otobüsü, kepçe, 45 kişilik otobüs Altınova İlçe Müftüsü Ümit Kartal’ın duasıyla hizmete alındı. Ek hizmet binası ve yeni araçların filoya eklenmesi nedeniyle düzenlenen törene Vali Muammer Erol, AK Parti MKYK üyesi ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, İlçe Emniyet Müdürü Kürşat Seçer, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışı gerçekleşen Fen İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, yeni araç filosu ve personelleri ile 24 saat hizmet sağlayacak.

Açılış töreninde konuşan Başkan Oral, her alanda örnek bir şehir olmak için tüm ekip arkadaşları ile canla başla çalıştıklarını söyledi. Başkan Dr. Metin Oral, “Her gün büyüyen ailemizin her ferdinin mutluluğu, huzuru ve yaşam kalitesini artırmak için hiç durmadan çalışıyor, gayret gösteriyoruz. Bu merkezimizde ilçemizin önemli bir beklentisine yanıt verecek. Hizmet kalitemizi en üst seviyeye çıkarmak için yeni araç filomuz ve çalışma arkadaşlarımızla güçlendirdiğimiz yeni Fen İşleri Ek Hizmet Binamızın açılışını gerçekleştirdik. Güzel Altınova’mız için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi bizi yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz, değerli Milletvekillerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Törende konuşan AK Parti Yalova Milletvekilleri Meliha Akyol ve Ahmet Büyükgümüş ile İl Başkanı Umut Güçlü hayata geçirdiği hizmetlere her gün yenilerini ekleyen Başkan Oral’ı tebrik etti.