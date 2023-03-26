Altınova Belediyesi, iftarda buluştu

Yalova Altınova Belediye personeli, iftar programında bir araya geldi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, personeline aileleriyle birlikte iftar verdi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen iftarda, Başkan Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral masaları tek tek gezdi. Belediye personelinin özveriyle çalışarak ilçenin kalkınmasında büyük emeklerinin bulunduğunu söyleyen Başkan Oral, “ilçe halkım adına hepinize teşekkür ediyorum. Altınova Belediyesi yaptığı çalışmalar ve uygulamalarıyla bölgemizin örnek belediyesi konumundadır. Bunda sizin payınız oldukça yüksektir. Birlik ve beraberlik içinde çalışarak daha birçok projelere birlikte imza atacağız” dedi.

Altınova Belediyesi olarak, vatandaşların Ramazan Ayı’nı huzur ve güven içerisinde geçirmesi için belediye birimleri olarak tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Başkan Oral, “Toplumsal dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve sevgi bağlarının yoğunluk kazandığı, manevi duyguların arttığı, milletçe birlik ve beraberliğin daha da güçlendiği mübarek Ramazan Ayı’nı millet olarak karşılamanın mutluluğu içindeyiz. Ramazan’ın tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de birlik ve dayanışma duyguları içerisinde huzurlu bir şekilde geçmesi diler, vatandaşlarımızın Ramazan Ayı’nın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.