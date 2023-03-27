Altınova Belediyesi'nden deprem kahramanlarına teşekkür belgesi

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen asrın felaketi depremde arama kurtarma çalışmalarına katılanlara teşekkür belgesi verdi.

Deprem felaketinde arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına katılanlara Altınova Belediyesi’nde düzenlenen törenle teşekkür belgesi verildi. Altınova Belediyesi’nde düzenlenen törende konuşan Başkan Oral, "Asrın felaketinde yaralarımızı sarmak için deprem bölgesinde canla başla çalışan değerli gönüllerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu. Deprem felaketinin yaşandığı ilk günden devlet ve millet olarak tek yürek olunduğunu söyleyen Oral, “Acımız sonsuz, Büyük acı yaşadık, unutmamız mümkün değildir. Ama yaralarımızı el birliğiyle, birlik ve beraberlik içerisinde saracağız. Ülkemizde meydana gelen 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş Merkezli deprem afetinden sonra devlet, millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek yaraların elbirliği ile sarılması için deprem bölgesinde göstermiş olduğunuz özverili ve başarılı çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.