Altınova Belediyesi'nden her haneye bir bisiklet

Altınova Belediyesi, ilçedeki her haneye bir bisiklet hediye ediyor.

‘Her Eve Bir Bisiklet Projesi’ni hayata geçirerek ilçede sağlıklı yaşam hareketini başlatan Altınova’nın doktor Belediye Başkanı Metin Oral, vatandaşlara bisikletlerini tek tek teslim ediyor. İlçede bölge bölge gerçekleşen dağıtım programlarının ikincisi Hürriyet Mahallesi’nde yapıldı. Etkinlikte kayıtlarını oluşturan vatandaşlara bisikletleri teslim edildi. 7’den 70’e tüm ilçenin ilgi gösterdiği projenin kendileri için önemli olduğunu aktaran Başkan Oral, 2019 yerel seçimlerinde her eve bir bisiklet sözü verdiklerini hatırlattı. Dağıtımların başladığını ve 1 ay içinde tüm hanelere bisikletleri teslim edeceklerini söyleyen Başkan Oral, “Hem bisiklet kullanımını teşvik ediyoruz, buna paralel olarak da bisiklet yollarımızı yapmaya başladık. İnşallah yılsonuna kadar belli bir miktara kadar ulaşacağız. Altınova’da hareketi, bereketi, bol bir alan ve sezon bekliyor. İnşallah bisikletlerle beraber hem sağlıklı bir yaşam olacak hem bereketli bir yaşam olacak. Altınova’nın tüm caddelerinde Altınova Belediyesi’nin dağıtmış olduğu bisikletleri görmüş olacağız. Amacımız hem sağlıklı bir nesle ön ayak olmak hem de mümkün olduğunca insanlarımızın hareketsiz yaşamda hareketli bir yaşama adım atmalarını sağlamak. Bildiğim kadarıyla her haneye bisiklet ulaştıran tek belediye olacağız” dedi.

Vatandaşlar projeden mutlu

Bisiklet dağıtım törenine bebeği ile katılan Yaren Öktem, “İlçemiz küçük bir ilçe. İlçemizdeki insanlar çok mutlu, özellikle çocuklar. Çok faydalı oldu. Durumu olan var, olmayan var. Özellikle olmayanlar, çocuk duyduğu zaman havalara uçtu diyebilirim. Çok özel bir etkinlik, sağlık açısından da çok iyi. İnsanlar bisikletleriyle işe gidip gelebiliyorlar. Bu çok güzel bir şey” dedi.

Bisikletlerini teslim alan vatandaşlar ve çocuklar ise Başkan Oral’a teşekkür etti.