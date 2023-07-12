Altınova Belediyesi Yaz Spor Okulu başlıyor

Yalova Altınova Belediyesi Yaz Spor Okulu Başvuru Kayıtları 14 Temmuz 2023 tarihine kadar Altınova Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü’nde alınmaya başlandı.

Bayan Kurslarında pilates ve aerobik kardio yer alırken çocuklar için voleybol, futbol, basketbol, güreş ve taekwondo branşlarında kurs verilecek. Tüm branşlardaki kursların ücretsiz olduğunu ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 8 yaş üstü kız-erkek tün çocuk ve gençleri kurslara katılmaya davet etti. Bu yıl 15’incisi açılacak olan yaz spor okullarına ilginin çok fazla olduğunu ve bundan memnunluk duyduklarını dile getiren Başkan Oral, “Evlatlarımızın yaz sezonunu en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyoruz” dedi.

Voleybol kursu, hafta içi salı ve perşembe günleri saat 14.00-16.00 arasında Çavuşçiftliği’ndeki Altınova Belediyesi Spor Salonunda yapılacak. Güreş kursu, hafta içi her gün saat 16.00-18.00 saatleri arasında İmam Hatip ortaokulu Spor Salonunda yapılacak. Güreş kursuna 9 yaş üstü kız-erkek öğrenciler kabul edilecek. Taekwondo kursu, hafta içi pazartesi ve Çarşamba günleri saat 15.00-16.00 arasında Çavuşçiftliği’ndeki Altınova Belediyesi Spor Salonunda yapılacak. Taekwondo kursuna 8 yaş üstü öğrenciler kabul edilecek.

Futbol Kursu, hafta içi pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Hersekzade Ahmet Paşa Stadyumunda yapılacak.