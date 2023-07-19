Altınova Belediyespor'da yeni dönem başladı

Vetraco Altınova Belediyespor Kulüp Başkanlığı’na seçilen iş insanı Yüksel Kahriman, düzenlenen törenle Sedat Ok’tan teslim aldı. Altınova Belediyespor’un hedefininin şampiyonluk olduğunu dile getiren Kahriman ve Ok, “Tek hedefimiz 3. Lige çıkmak” diye konuştular.

Yüksel Kahriman ve Altınova Belediyespor’un yeni yönetimini kutlayarak başarılar dileyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da, “Yalova’mızı önce Türkiye Kupası’nda ardından BAL’da en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

Altınova Hersekzade Ahmetpaşa Stadyumu’nda yapılan törende Altınova Belediyespor Kulüp Başkanlığı’na seçilen iş insanı Yüksel Kahriman, başkanlık görevini Sedat Ok’tan teslim aldı. Sedat Ok, yeni yönetimde de görev alacak.

Hersekzade Ahmetpaşa Stadyumu’ndaki törende sponsorluk anlaşması da imzalandı. Vetraco Grup, 2023-2024 sezonunda Altınova Belediyespor’un sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşması Altınova Belediyespor önceki dönem Başkanı Sedat Ok ile Fatih Çam arasında imzalandı.

Törende Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 2004 yılından bu yana Altınova Belediyespor Kulüp Başkanlığı görevini yürüten Sedat Ok’a teşekkür plaketi verdi.

Törende konuşan Başkan Oral, “Altınova Belediyespor Kulübü’müzün önceki dönem Başkanı Sedat Ok’a kulübümüze gösterdiği ilgi ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Altınova Belediyespor Kulübü’müzün yeni Başkanı Yüksel Kahriman’ı tebrik ediyor, kendisine ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Hedefimiz belli; Spor Kenti Altınova’mızda her branşta başarılı sporcular yetiştirmek ve ulusal, uluslararası şampiyonluklar yaşamak” ifadelerini kullandı.

Vetraco Altınova Belediyespor Yönetim Kurulu; Yüksel Kahriman, Abdullah Kahriman, Sedat Ok, Fevzi Arıcı, Hasan Karabacak, Birol Bayram, Mustafa Yurt, Kemal Yerebatan, Yusuf Yılmaz, Semih Sesli, Adnan Hürfikir, Fatih Çam ve Sadrettin Sarıgül’den oluştu.