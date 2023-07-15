Altınova Belediyespor'da Yüksel Kahriman başkan oldu
Yalova'yı BAL Liginde temsil eden Vetraco Altınova Belediyespor, genel kurulunu gerçekleştirdi.
Yalova’yı BAL Liginde temsil eden Vetraco Altınova Belediyespor, genel kurulunu gerçekleştirdi.
Altınova Hersekzade Ahmetpaşa Stadyumu Kulüp tesislerinde yapılan genel kurul sonrasında iş insanı Yüksel Kahriman bakanlığa seçildi. Yaklaşık 20 yıldır Sarı-Yeşillilerde başkanlık görevini yürüten Sedat Ok da yeni yönetimde yer aldı.
Vetraco Altınova Belediyespor Yönetim Kurulu; Yüksel Kahriman, Abdullah Kahriman, Sedat Ok, Fevzi Arıcı, Hasan Karabacak, Birol Bayram, Mustafa Yurt, Kemal Yerebatan, Yusuf Yılmaz, Semih Sesli, Adnan Hürfikir, Fatih Çam ve Sadrettin Sarıgül’den oluştu.
Vetraco Altınova Belediyespor Kulübü Başkanı Yüksel Kahriman ve yeni yönetimini ilk kutlayan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral oldu. Başkan Oral, kulüp yönetimiyle bir araya gelerek, kendilerine başarılar diledi. Kulüp Başkanı Kahriman da desteklerinden dolayı Başkan Oral’a teşekkür etti.