Altınova Belediyespor top başı yaptı

Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) mücadele edecek olan Altınova Belediyespor yeni sezon çalışmalarına başladı.

2023-2024 sezonu için hedefini şampiyonluk olarak belirleyen sarı-yeşilli ekibin ilk antrenmanını Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve yöneticiler takım kadro olarak takip ederek takıma moral verdi.

Takım Bolu’ya gidecek

İlk etap çalışmalarını Hersekzade Ahmetpaşa Stadyumunda sürecek olan Altınova Belediyespor ardından 24 Ağustos’ta Bolu’ya geçerek Von Resort Otel’de ikinci etap çalışmaları için kampa girecek.

Abdurrahman Güneş’in verdiği rapor doğrultusunda birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-yeşilli ekipte yapılacak çalışmalar ve oynanacak hazırlık maçları sonrasında eksik bölgelere transfer yapmayı planlıyor.

“Eksiklikler giderilecek”

Altınova Belediyespor Teknik Patronu Abdurrahman Güneş, “Yeni sezon çalışmalarımıza başladık. İlk antrenmanımızda bizi yalnız bırakmayan değerli Altınova Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral’a ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Yalova’daki çalışmalarımızın ardından 24 Ağustosta Bolu’da kamp yapacağız. Çalışmalarımız sürecinde kadromuzda eksik gördüğümüz noktalar olması halinde transfer gerçekleştireceğiz” diye konuştu.