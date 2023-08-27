Altınova'da 36 esnaf iş yerine kavuşuyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi Altınova’da, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi tarafından 1989 yılında satın alınan arsada yükselen dükkanlar sahiplerine teslim edileceği günü bekliyor.

Altınova Şehirlerarası Otogar karşısında sahip olduğu arsa üzerine, 2017 yılında Esnaf Sanatkârlar kredi kooperatifi Başkanı İbrahim Yapıcı ve yönetimi tarafından başlatılan çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Yapıcı başkanlığında, Göksel Boz ve Ersin Dağlı’dan oluşan Altınova Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi kurulmasının ardından başlayan 36 dükkan inşaatında sona gelindi. Sanayi sitesinde tamamlanmaya başlayan çalışmalar sonucunda 36 iş yerinin 16’sı Ayvalık 2’nci Noteri Mesut Özyurt nezaretinde yapılan kura çekimi ile sahiplerini buldu. 16 adet 70 metrekare, 8 adet 140 metrekare, 12 adet 210 metrekare dükkânlarına kavuşan esnafların sevinci ise adeta gözlerinden okundu.

Başkan Yapıcı, iş yerine tapuların da verileceğini belirterek “Dükkânlarımızın alt yapı, elektrik, su, internet, çalışmaları tamamlanmıştır. Esnaf arkadaşlarımıza hayırlı olsun.’’ dedi.