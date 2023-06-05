Altınova'da arkeolojik kazılar devam ediyor

Dünyada antik ve yakın çağa ait iki deniz fenerinin bir arada keşfedildiği yer olan Yalova’nın Altınova İlçesi’nde arkeolojik çalışmalar devam ediyor.

Dünyada antik ve yakın çağa ait iki deniz fenerinin bir arada keşfedildiği yer olan Altınova’da Osmanlı dönemine ait Deniz Feneri’nin restorasyonu tamamlanırken, hemen yanı başında deniz suları altında keşfedilen 2 bin yıllık Roma Dönemi Deniz Feneri de gün yüzüne çıkarıldı. Altınova Belediye Başkanı Dr. Mehmet Oral, bölgenin önemli açık hava deniz fenerleri müzesi olacağını söyledi.

Türk ve dünya tarihinde önemi yeni anlaşılmaya başlanan Altınova’da hem antik dönem hem de Osmanlı Dönemi’ne ait iki deniz fenerinin bir arada olduğu kazısı yapılan tek yer olan Hersek Lagünü Deniz Fenerleri Müzesi oluyor.

Tarihi yolculuk başlıyor

Restorasyon ve kazı çalışmalarını inceleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Antik çağdan Osmanlı’ya deniz fenerleri ilgili tarihi bir yolculuk, tarihe dokunduğunuz ve keşfedeceğiniz önemli bir merkez olacak. Ayrıca dünyanın ünlü deniz fenerlerinin replikalarının yanı sıra sosyal tesisler yer alacağı bir yer olacak” diye konuştu.

Altınova’da geçmişten günümüze kalan arkeolojik ve kültürel dokunun korunmasıyla ilgili çalışmalar yapıldığını ifade eden Yalova Müze Müdürü Sinan Özbey, “Altınova İlçemizde geçmişten günümüze kalan arkeolojik ve kültürel dokunun korunmasıyla ilgili olarak bu dokuların yaşamın içerisine girerek, korunarak kullanılmasını amaçlayan bir proje yürütüyoruz şu anda” dedi.

Hersek Deltası Kara ve Su Altı Kazıları 2022 kazı çalışmalarının kara etabının Helenapolis Antik Kenti’nin limanında bulunan deniz feneri yapısında gerçekleştirdiklerini söyleyen Bursa Uludağ Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı ve Hersek Deltası Kara ve Sualtı Kazıları Başkanı Dr. Serkan Gündüz, “Genç Roma Erkan Bizans Dönemi’ne tarihlendiğini düşündüğümüz bir yapıdır. Hemen arkasında bulunan 1863 Osmanlı deniz feneri yapısıyla kompleks olarak durmaktadır. Bölge deniz fenerlerinin tarihsel olarak Roma’dan günümüze kadar gelişimini göstermesi açısından oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı.