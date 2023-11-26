Altınova'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde fırtına, ilçe merkezinin yanı sıra 23 kilometre uzaklıktaki Altınova Mahallesi’ni de vurdu.

Altınova’nın sahil kıyılarında yürüyüş yolları sular altında kalırken, sahil bandındaki balıkçı tekneleri hasar gördü. Kuvvetli fırtına ve yoğun yağışın ardından Altınova Sahil mevkiinde pek çok yazlık evin bahçesi de sular altında kaldı. Taşan deniz nedeniyle sahil bandındaki çocuk oyun park ekipmanlarının da zarar gördüğü bölgedeki pek çok yazlık işletmeye ait dükkânlarda maddi zarar oluştu. Sahil bandındaki kilit parke taşlar yerlerinden sökülürken, ekili araziler de zarar gördü.

Bölgedeki hasarı yerinde inceleyen Altınova Mahallesi’nden sorumlu Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ethem Vardı, olumsuz hava şartları nedeniyle sahil yolunun adeta yok olduğunu söyledi. Ayvalık Belediyesi bünyesindeki tüm ekiplerin olumsuz hava şartlarından daha fazla etkilenmemesi için gece boyu mesai yaptığını belirten Vardı, “Ekiplerimiz sabahın ilk ışıklarıyla da birlikte çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. Şu anda olumsuz hava şartlarından zarar gören bölgelerimizde hummalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umuyoruz ki yarına güzel bir günle uyanırız” diye konuştu.