Altınova'da Her 'Eve Bir Bisiklet' kampanyasında dağıtımlar devam ediyor

Altınova Belediyesi tarafından başlatılan ‘Her Eve Bir Bisiklet Projesi” çerçevesinde Hürriyet Mahallesinde bisiklet dağıtımlarına devam edildi.

“Her evde bir bisiklet, her evde hareket, her yerde bereket olacak” sloganı ile Türkiye’nin ilk ve en geniş çerçeveli bisiklet projesini başlatan Altınova Belediyesi, hediye bisikletlerin dağıtımına devam ediyor. ‘Her Eve Bir Bisiklet Projesi” ile Türkiye’de bir ilke imza atan Yalova’nın Altınova Belediyesi’nin 3. Etap bisiklet dağıtımı Hürriyet Mahallesi’nde devam etti. Çocukların büyük bir heyecan ve mutlulukla karşıladığı özel proje, büyükleri de büyük ilgisini çekiyor. Bisiklet dağıtımında konuşan Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, vatandaşları trafik kurallarına uyulması konusunda hassas davranılmasını istedi.

“Bisiklet şehri Altınova”

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 7’den 77’ye herkesin ortak mutluluğu haline gelen ‘Her Eve Bir Bisiklet Projesinin” kendilerini de çok mutlu ettiğini belirtti.

Özel bisiklet yolları ile Altınova’nın gerçek bir bisiklet şehri olduğunu kaydeden Başkan Dr. Metin Oral, “Bisiklet önemli bir kültür. Bisiklet hem ekolojik hem ekonomik hem sağlıklı ve hem de çok keyifli. Altınova’mızda da artık her evde bir bisiklet, her evde hareket, her yerde bereket olacak. Altınova, bisikletle daha güzel, çok daha sağlıklı olacak” ifadelerini kullandı.

Bisiklet dağıtım törenine AK Parti Yalova İl Başkan Yardımcısı ve Altınova Koordinatörü Abdullah Çam, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, belde başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.