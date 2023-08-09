Altınova'da Hoş Geldin Bebek Projesi 15 yaşında

Altınova Belediyesi tarafından 15 yıl önce başlatılan Hoş Geldin Bebek Projesi çerçevesinde yeni doğan bebeklerin evlerine ziyaretler devam ediyor.

Başkan Metin Oral tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde Anne-Yenidoğan Bebek Destek Paketi’ni hediye ediyor. Metin Oral, anne ve babaların mutluluklarına ortak olmak, ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla destek paketlerinin hediye edildiğini söyledi. Ailelere destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Oral, “Rabbim tüm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir gelecek, anne ve babalarımıza hayırlı evlatlar nasip etsin” dedi.

Hoş Geldin Bebek Projesi’nin 15’inci yılına girmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Oral, bundan sonra da bebekleri dünyaya gelen ailelerin mutluluklarını paylaşmaya devam edeceklerini ifade etti.