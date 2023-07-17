Altınova'da Kültür Festivali heyecanı

Yalova Altınova Belediyesi tarafından bu yıl 16’ıncısı düzenlenecek olan Kültür Festivali yoğun bir programla 28-29-30Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Altınova Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan Kültür Festivali yoğun bir programla 28-29-30 Temmuz tarihleri arasında Hersek Plajı’nda gerçekleştirilecek.

Festival çerçevesinde; 28 Temmuz 2023 Cuma günü Bülent Serttaş ve Işın Karaca Konserleri, 29 Temmuz 2023 Cumartesi Canbay ve Wolker ile Emre Altuğ Konserleri ve 30 Temmuz 2023 Pazar akşamı Mustafa Toprak Özdemir ile Derya Uluğ Konserleri düzenlenecek.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral Festival’in amacının yöre kültürünü yaşatmak olduğuna söyleyerek, “Burada amacımız eğlenceden çok kültürel olarak değerlerimizi koruyup yaşatabilmektir. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Bu süreç içerisinde ülkemizin folkloruna bu yöreye ait Cemal oyununu kazandırdık. Kültür Bakanlığı tarafından bu oyun somut olmayan kültür varlıkları arasına aldı. Bunu sağlayan bu festivalimiz var. Tüm vatandaşlarımızı üç gün sürecek olan 16’ıncı Kültür festivalimize davet ediyorum” diye konuştu.