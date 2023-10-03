Altınova'da miniklere itfaiye eğitimi

Yalova Altınova İtfaiye Amirliği, Tokmak ilkokulu ve Subaşı Ayhan Cahit Gülen Anaokulu öğrencilerini ağırladı. İtfaiye merkezinde pratik ve teorik eğitim alan minik öğrenciler, siren sesini duyunca heyecanlı anlar yaşadı.

Altınova İtfaiye Amirliği’ni eğitimleri, teori ve uygulamalı olarak devam ediyor. Amirlik; Altınova merkez Subaşı, Tavşanlı ve Kaydazdere’deki çeşitli okullardan öğrencileri konuk ediyor. Altınova itfaiye binasında karşılanan öğrencilere itfaiye tanıtımı, yangın eğitimi, deprem, ihbar verme eğitimleri teori ve uygulama anlatılıyor. Şu ana kadar çok sayıda öğrenci itfaiye merkezini ziyaret ederek teorik ve pratik eğitim aldı.

İtfaiye amirliğinde öncelikle temel yangın ve deprem eğitimi teorik olarak verildi. Meraklı öğrencileri dinleyen ve onların hevesini sevgi ile karşılayan Altınova itfaiye amirliği ekipleri, her türlü sorularını yanıtladı. Teorik eğitimden sonra öğrencilere itfaiye istasyonu, araç ve gereçleri tanıtıldı. Öğrenciler, itfaiye aracı ile siren eşliğinde küçük tatbikatı yaparak büyük heyecan yaşadı.

“Mesleğimizi gelecek nesillere aktarıyoruz”

Altınova İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, "Hem ilçemizde meydana gelen itfaiye olaylarına müdahale ediyor, işletme kurum kuruluşlara yangın önlemleri için denetim, rapor tatbikatlar gerçekleştirmeye aralıksız devam ediyoruz. Hem de kurum, kuruluş ve öğrencilerimize eğitimler veriyoruz. Onlarla minik tatbikatlar yapıyoruz. Mesleğimizi gelecek nesillere aktarmak için öğrencilere mesleğimizi öğretiyoruz. Onlar burada hem itfaiyeciliği öğreniyor, hem de keyifli zaman geçiriyorlar. Çocuklarımıza yangın ve kurtarma olayında ilk ihbar acil durum numarası (112), ilk müdahaleyi nasıl yapacaklarını öğretiyoruz. Biz gelecek nesillerimize itfaiyeciliği öğretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Minik itfaiyeciler, hem eğlendi hem öğrendi

Keyifli bir gün geçirdiklerini ifade eden çocuklar, "Altınova İtfaiyesine gelerek itfaiyeci kıyafetleri giydik. Deprem, ihbar verme, küçük bir yangına elimize yangın söndürme hortumunu alarak çıkartılan küçük yangına müdahale ettik. Yangını itfaiye hortumlarıyla su tutup söndürmeyi başardık. Burada çok şey öğrendik, aynı zamanda çok eğlendik" dediler.