Altınova'da muhtar ve muhtar adayları bir araya geldi

Yalova Altınova İlçesinde mevcut mahalle muhtarları ile muhtar adayları bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu.

Altınova'da muhtar ve muhtar adayları bir araya geldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Yalova Altınova İlçesinde mevcut mahalle muhtarları ile muhtar adayları bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu.

Altınova Belediyesi Zabıta Personeli Yavuz Sazil’in organizasyonu, Mert Şenol’un destekleriyle Altınova’da muhtar ve muhtar adayları bir araya geldi. Mert Şenol’un balıkçı restoranında bir araya gelen muhtar ve muhtar adayları görüş alışverişinde bulundu.

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31 Mart’ta mahalleleri yönetmeye talip isimleri bir araya getiren Yavuz Sazil ve Mert Şenol, “Seçim sürecinin huzur barış ve güven ortamında bir şölen havasında geçmesini temenni ediyoruz. Tüm muhtar adaylarımıza bu noktada büyük görevler düşüyor. Hepinize başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Muhtar ve adaylar ise organizasyondan dolayı teşekkür ederek, “Makamlar gelir geçer, ancak dostluklar sonuna kadar devam eder. Fatih Mahallesi muhtar adayları olarak bir araya gelip birlikte hareket etmekten mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandılar.