Altınova'da öğrenci servis araçları denetlendi

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği'ne bağlı ekipler, ilçedeki öğrenci servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

Altınova'da öğrenci servis araçları denetlendi
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Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği’ne bağlı ekipler, ilçedeki öğrenci servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde kanun ve yönetmeliklerde yer alan unsurlara uyulup uyulmadığı incelendi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Altınova Belediye Zabıta Amiri İlker Gülbahar, “Araçlarda; ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı, her koltuğa emniyet kemeri, okul servislerinde rehber öğretmeni olması, belediye çalışma ruhsatının olması gerekir. İlçe genelindeki denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir” dedi.