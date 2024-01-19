Altınova'da öğrencilerin karne sevinci

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı yarıyılı tatili başladı. Yalova Altınova’da eğitim ve öğretim gören 4 bine yakın öğrenci, karne sevinci yaşadı.

Altınova İlçesinde bulunan toplam 24 okulda; 3 bin 678 öğrenci, 262 öğretmen ve 33 idareci yarıyıl tatiline başladı. Öğrencilerin karne sevincine ilçe protokolü ve velileri ortak oldu. Eğitimciler, öğrencilere dinlenmeleri ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimine göre öğrenciler, yarıyıl tatili 2 Şubat 2024 Cuma günü son bulacak. İkinci dönem dersleri 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Vakıfbank İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenlerine; Altınova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Zeki Sitar, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Metin Bülbül, AK Parti Altınova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kısa, öğretmen ve veliler katıldı.

Öğrencinin yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmelerini dileyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Ama tamamen dersten de soyutlanmamalı. Öğrencilerimizin okumaları gerekir. Kitap okuma alışkanlığını kazanmaları gerekir. Eğitim camiamıza verimli bir tatil diliyorum” dedi.