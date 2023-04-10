Altınova'da şehitler için mevlit okundu

Yalova Altınova Belediyesi ve Altınova İlçe Müftülüğü, Polis Teşkilatı’nın kuruluş 178. yıldönümü nedeniyle mevlit okuttu.

Altınova Belediyesi ve Altınova İlçe Müftülüğü, Polis Teşkilatı’nın kuruluş 178. yıldönümü nedeniyle Altınova Merkez Hacı Tevfik Yılmaz Camii’nde mevlit okuttu.

Mevlit program; Kuram-ı Kerim okunması, ilahilerin seslendirilmesi ve duaların yapılmasıyla devam etti. Vatandaş büyük katılım sağladığı mevlide; Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova İlçe Emniyet Müdürü Halis Kürşat Seçer, Altınova İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Fırat Zorlu, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Zafer ve yönetim kurulu üyeleri, il genel ve belediye meclis üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı mevlit sonunda vatan, millet ve mukaddesat uğruna canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimiz için dua edildi.

Mevlitten sonra vatandaşlara mevlit şekeri ikramı yapıldı.