Altınova'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Yalova Altınova Belediyesi bünyesinde de toplanan yardımlar, toplama merkezlerinden bölgeye gönderiliyor.

Altınova Belediye binasında içimizi ısıtan görüntüler geliyor. Yardım kolilerini, Rüzgar ve Çınar isimli çocuklar, deprem bölgesindeki kardeşlerine kıyafet ve oyuncak gönderirken minik elleriyle de kolileri taşıdı. Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Altınova’nın bu anlamda tek yürek olduğunu söyledi. Başkan Oral, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Kocaman yürekli çocuklarımız, umutlarımız var bizim. Rabbim, sizin güzel yüreğinizi, dileklerinizi, dualarınızı ve emeklerinizi kabul etsin, darda olan vatandaşlarımıza şifa, güç kuvvet versin inşallah. Altınova tek yürek. Rüzgar ve Çınar hem kıyafet hem de oyuncaklarını getirdi. Bizi biz yapan zor günlerde kenetlenmemiz, sıkı sıkıya kucaklaşmamız. İnşallah bu zor günleri birlikte aşacağız"