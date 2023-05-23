Altınova Gençlik Festivali Nigar Muharrem ve Semicek ile final yaptı

Altınova Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Festivali, Semicek ve Nigar Muharrem konserleriyle sona erdi.

3 gün süren Altınova Belediyesi Gençlik Festivali’nin son gününde eğlence zirve yaptı. 3 gün süren ve bugüne kadar Mustafa Özdemir, Ece Mumay ,Tefo-Seko ve Dilan Tatlıses’in sahne aldığı festivalin kapanış konserlerini Semicek ve Nigar Muharrem verdi. Hersek Sahili’nde düzenlenen gecenin ilk konserini Semicek gerçekleştirdi. Sanatçı sahne performansıyla hayranlarından tam not aldı. AK Parti MKYK Üyesi ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, sanatçı Semicek doğa pasaportu verdi.

Festival gençlik kampına dönüşüyor

Burada konuşma yapan Büyükgümüş, AK Parti’nin gençlere büyük önem verdiğini belirterek, “Eğlenirken, üretirken, çalışırken her zaman sizin yanınızdayız. İnşallah önümüzdeki dönem burayı böyle konserlerin, sizlerin katılacağı eğlencelerin, aktivitelerin daha güzel bir şekilde yapılacağı bir gençlik kampı haline dönüştürüyoruz. İnşallah daha büyük konserlerde, daha güzel eğlencelerde sizlerle birlikte olacağız. İnşallah önümüzdeki 5 yılda Recep Tayyip Erdoğan ile daha da güzel bir 5 yıla hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

Kapanış Nigar Muharrem’den

Gecenin son konserini veren Nigar Muharrem ise Yalovalılara unutamayacakları gece yaşattı. Sevilen şarkılarını gençler için seslendiren Nigar Muharrem, büyük beğeni topladı. Muharrem’e Doğa pasaportu veren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, doğaya ve hayvanlara yönelik başlatılan çalışmaya vurgu yaptı.