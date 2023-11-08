Altınova itfaiyeden, MYO'ya eğitim

Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksek Okulu öğretim üyeleri ve öğrencilerine, deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.

Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğretim üyeleri ve öğrencilerine, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ve işbirliği ile deprem, tahliye ve yangın tatbikatı düzenlendi.

Hayati bilgiler veriliyor

Eğitimlerde; deprem anı tahliye toplanma alanı ve sonrasında yangın önleyici tedbirlerin nasıl alındığı, yangın ihbarının verilmesi, yangınlara ilk müdahale, yangın sınıflarına göre müdahale şekilleri ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı hakkında bilgiler verildi.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, kurumlara yönelik eğitimlerin belli aralıklarla devam edeceğini ifade etti.