Altınova İtfaiyesi'nden 2022'de 505 olaya müdahale

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, ilçede 2022 yılında meydana gelen 505 olaya müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliği için özveriyle çalıştı. Belediye Başkanı Metin Oral, itfaiye ekiplerini çalışmalarından dolayı kutladı.

İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler gece gündüz demeden ilçede meydana gelen olaylara müdahale ederek vatandaşların imdadına yetişti. Vatandaşların can ve mal güveliği için büyük özveri ile görev yapan itfaiyeciler 2022 yılı içinde 136 yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Bir yılda 16 trafik kazasında da vatandaşların yardımına yetişen ekipler, araçta sıkışan sürücüleri çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. 42 arama kurtarma, 1 su tahliye çalışması yapan ekipler, 162 adet de diğer itfaiye olaylarında vatandaşın yanındaydı.

Yangın önlemeye yönelik faaliyetler

Ekipler, yangınları önleme adına 121 denetim gerçekleştirdi. İtfaiye Amirliği’nce 2022 yılı boyunca düzenlenen 2 bin 128 eğitim ile yangın öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında kurum, firma personelleri ve vatandaşların yanı sıra öğrenciler de bilgilendirildi.

Öte yandan itfaiye olaylarına en hızlı ve doğru şekilde müdahale için 1 yılda 27 tatbikat gerçekleştirdi.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, itfaiye personellerinin önemli bir görevi icra ettiğini anlattı. Oral, itfaiyenin en iyi şartlarda çalışmaları adına ihtiyaç duyulan tüm araç ve ekipmanlarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. 2022 yılında meydana gelen itfaiye olaylarında etkilenen vatandaşlara bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Oral, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin 2023 yılında da var gücüyle çalışacağını söyledi.

İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu da 2022 yılında başarılı bir şekilde görevlerini yerine getiren ekip arkadaşlarını tebrik ederek, “Emek veren, destek veren tüm İl. İlçe itfaiye ekiplerimize teşekkür eder; kazasız, belasız, afetsiz, yangınsız hayırlı haftalar dilerim. Altınova itfaiyesi 7/24 Göreve Hazır ama önce tedbir” ifadesini kullandı.