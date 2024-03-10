Altınova Kent Müzesi törenle açıldı

Altınova Kent Müzesi, düzenlenen törenle açıldı. Müze, bölgenin zengin tarihini sergileyerek kültürel mirası ön plana çıkarıyor.

Altınova Kent Müzesi, coşkulu bir açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından müzeye katkı sağlayan vatandaşlara plaket verildi.

Açılışın ardından katılımcılar, müzenin içinde gezinti yaparak bölgenin derin kültürel bağlarını keşfetme fırsatı buldu. Altınova Kent Müzesi’nin, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir rol oynayacağına inanılıyor.

İlçenin tarihini anlatıyor

Açılış töreninde konuşan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, müzenin bölgenin tarihini anlamak isteyenleri cezbetmek ve turizmi canlandırmak adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Başkan Oral konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün burada müzemizi açacağız. Sadece kent müzesi değil, aynı zamanda resim sergimizde var. Binanın üst katında çocuklarımız, gençlerimiz için icathane dediğimiz bir alan var. Bu bina hem belediye binası hem de sosyal, kültürel ve bilimsel bir bina. Dolayısıyla burayı kullanmak gerekiyor. Bu mekân bize yetmeyecek büyük ihtimal 3-5 sene. Bağımsız yeni bir binada daha gelişmiş ve yüzeyi sergilemiş olacağız. Çünkü daha bu sabah yeni bilgiler ve belgeler geldi depremle ilgili. Yalova’da ilk çiçek festivalinin yapıldığı fotoğraflarla ilgili bu binanın bulunduğu alandaki eski belediyemizde Sayın Ahmet başkanımız, Kemal başkanımızın, personellerimizin olduğu, belediyenin çalışmaları ve depremle ilgili yeni fotoğraflar geldi. Dolayısıyla bunlar eklenecek. Her geçen gün ben şuna da inanıyorum ki aşağıdaki müzeyi görünce buradaki vatandaşlarımızın evlerinden, köşelerden, çadırlardan, yeni belgelerin, bilgilerin, fotoğrafların devamının da geleceğine inanıyorum. Dolayısıyla gelişecek. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Törene İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, Yalova Müze Müdürü Sinan Özbey, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.