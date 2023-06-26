Altınova Kurban Bayramı'na hazır

Yalova’nın Altınova Belediyesi, Kurban Bayramı süresince hizmetlerine 7/24 esasına görev devam edecek. İlçede kent bayramlaşması ise bayramın birinci günü saat 16.00’da belediye binasında gerçekleştirilecek.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, belediye olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade ederek, “Altınova Belediyesi olarak, kurban kesecek vatandaşlarımızın dini görevlerini yerine rahatça getirmeleri için önlemlerimizi aldık” dedi.

Başkan Oral, ilçe bayramlaşmasının bayramın 1’inci günü olan 28 Haziran Çarşamba günü saat 16.00’da Altınova Belediye Binasında gerçekleştirileceğini belirterek, tüm vatandaşları bayramlaşmaya davet etti.

Ulaşım ücretsiz

Altınova Belediyesi Halk Otobüsleri bayram süresince vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. Öte yandan, Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği Bayram tatili süresince ilçe genelindeki hizmetlerini 7/24 esasına göre yürütecek.

Sıkı denetimler

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği de vatandaşların Kurban Bayramını en iyi şekilde geçirmelerine yönelik tedbirleri üst düzeye çıkarttı. Zabıta Amirliği’ne bağlı personel ilçe genelindeki denetimlerini arttırdı. İlçe genelinde sık sık denetimler başlatan zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığına zarar verecek uygulamalara fırsat vermiyor.

Zabıtadan titiz çalışma

Altınova Belediyesi Zabıta Amiri ekipleri, ilçede son olarak fırın, pastane ve lokantaları denetledi. İş yerlerinin ruhsatlarının yanı sıra üretim izinleri ve gerekli belgeleri denetleyen ekipler, hijyen konusunda da titiz çalışmalar gerçekleştiriyor. İş yerleri ve çalışanlarının temizliğini ve kullanılan malzemelerin sağlığa uygun olup olmadığını inceleyen ekipler; iş yerleri sahipleri ile çalışanlarını, insan sağlığı konusunda hassas olmaları konusunda uyarıyor.