Altınova MYO'ya unutulmaz etkinlik
Yalova Altınova Belediyesi'nin organizasyonuyla, Altınova Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri ve öğrencileri Hersek Lagünü kenarında yemekte buluştu.
Yalova Altınova Belediyesi’nin organizasyonuyla, Altınova Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri ve öğrencileri Hersek Lagünü kenarında yemekte buluştu.
Altınova Belediyesi’nin organizasyonuyla, Altınova Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri ve öğrencileri Hersek Lagünü kenarında yemekte bir araya geldi.
Altınova Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri ve öğrencileri, Hersek Lagünü kıyısında bulunan Altınova Belediyesi Aş Evi’nde yemekte bir araya geldi.
Altınova Belediye Destek Hizmetler Müdürü Serkan Sülün tarafından karşılanan Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Tımaç, öğretim üyeleri ve öğrenciler doğayla iç içe güzel bir gün geçirdiler.
Pikniğin ardından öğretim üyeleri ve öğrenciler, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini gezerek alan hakkında bilgi aldılar.