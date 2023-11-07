Altınova'nın geleneksel ve özel yemekleri tanıtıldı

Yalova’da gerçekleştirilen gastronomi etkinlikleri çerçevesinde Altınova ilçesinin geleneksel ve özel yemekleri tanıtıldı.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, il protokolü, turizm ve gazetecileri Hersek Lagün’ünde ağırladı. Buradaki bir restoranda gerçekleşen programda Altınova’nın özel lezzetlerinden Hersekzade Kuzu Etli Buğday Çorbası, Tütsülenmiş İsli Kefal Likorinaz (Balık), Aromalı tatlı, kivi sucuğu, üzüm sucuğu, aronya sucuğu, kivi, elma ve çilek reçel ve marmelatları, kivi ve hurma kurusu, aronya şurubu ile nane çayı ikram edildi. Doğal güzellikleri yerinde gören Vali Hülya Kaya ve beraberindekiler Altınova’ya özel yemekleri tanıma imkânı buldu. Misafirlerini Hersek Lagününde ağırlayan Başkan Oral, “İlçemiz, turizmin yanında gastronomide de marka olma yolunda ilerliyor. Zenginliklerimiz en büyük değerimiz” diye konuştu.

Kahvaltı ve yemek tadımının ardından Vali kaya ve beraberindekiler, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ile Engelsiz Kuş Gözlem Kulesini gezerek bölge hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Kaya ve beraberindekiler daha sonra, Altınova Belediyesi Hersek Dilburnu Deniz Feneri’nde incelemelerde bulundu.

Programlara Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Altınova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, turizmciler ve gazeteciler katıldı.