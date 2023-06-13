Altınova Tersaneler Bölgesi'nde gemi yangını

Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede bakım onarımı gerçekleştirilen gemide çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Altınova Tersaneler Bölgesi'nde gemi yangını
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Yalova’nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede bakım onarımı gerçekleştirilen gemide çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Altınova Tersane Bölgesi’nde bakım onarım için getirilen gemide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Gemide maddi hasar neden olan yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.