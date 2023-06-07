Altınova Uluslararası İpekyolu Resim Sergisi açıldı

6 ülkeden 32 çalışmalarının yer aldığı Yalova Altınova Belediyesi Uluslararası İpekyolu Resim Sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Resim sergisi öncesi oyuncu, sanat yönetmeni ve yazar Tamer Levent, sevenleriyle buluştu.

Altınova Belediyesi iş birliğiyle İpekyolu Sanataevet Uluslararası Resim sergisi açıldı. 6 ülkeden 32 sanatçının resim sergisi Altınova Belediyesi konferans salonunda açıldı. İlhan Aydan’ın küratörlüğünde 50 esere yer verilen sergide bir birinden özel resimler sergilendi.

Altınova Belediyesi Uluslararası İpekyolu Resim Sergisi kapsamında sanat söyleşileri ve kitap imza günü düzenlendi. Oyuncu, sanat yönetmeni ve yazar Tamer Levent, Altınova Belediyesi Konferans Salonunda “Sanata Evet” söyleşisinde sanatı bir sürecin ürünü olduğunu söyleyerek, “Sanatçı olma süreci hiç bitmiyor” dedi.

İlçede beşinci kez uluslararası resim sergisinin açıldığını söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Bu önemli etkinliğe katkı sağlayan bütün sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Sergimizin, özellikle gençlerimize bir rol model olması, kendilerine sanatsal açıdan bir yol çizebilmeleri adına yol göstereceğine inanıyorum" dedi.

Açılışa; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, Altınova İlçe Emniyet Müdürü H. Kürşat Seçer, Altınova İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Fırat Zorlu, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, Altınova Kent Konseyi Başkanı Ali Yurt, sanatçılar ve davetliler katıldı.