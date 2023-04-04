Altınova, Yağlı Güreş Birliği'ne üye oldu

Yağlı Güreş Birliği Olağan Meclis Toplantısı, Kocaeli’nde gerçekleştirildi. Meclis toplantısında Yalova Altınova Belediyesi ile Gaziantep Şahinbey Belediyesi birliğe üye oldu.

Yağlı Güreş Birliği Nisan Olağan Meclis Toplantısı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükak’ın ev sahipliğinde Yağlı Güreş Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Başkanlığında gerçekleştirildi. Birlik toplantısında Altınova’yı Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve Altınova Belediye Meclis üyesi Hasan Karabacak temsil etti.

Meclis toplantısında Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ile Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’da birliğe üye oldu. Birliğe yeni üye belediye başkanı olan Dr. Metin Oral’a rozetini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz taktı. Başkan Büyükakın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş’e plaket takdim etti.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin oral, bütün güreş severlere yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.