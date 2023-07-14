Altınovalı güreşçiler törenle karşılandı

Yalova Altınova Belediyespor Güreş Takımı sporcuları, 662’inci Tarihi Kırkpınar dönüşü ilçede törenle karşılandı.

Kırkpınar’da Boylarında üçüncülük kazanan Mustafa Yanmaz ve Muhammet Mustafa Kalyon’u kutlayan Altınova Belediye Başkan Vekili Şaban Cineviz, takım sporcularının yeni başarılara imza atacağına inandıklarını söyledi.

Ödüllendirildiler

Altınova Belediyespor Güreş Takımı sporcuları, 662’inci Tarihi Kırkpınar dönüşü ilçede törenle karşılandı. Teşvik 1 Boyda üçüncü olan Mustafa Yanmaz ve Teşvik 2 Boyda üçüncülüğü elde eden Muhammet Mustafa Kalyon için karşılama töreni yapıldı. Altınova Belediye Başkan Vekili Şaban Cineviz, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral adına sporcuları ödüllendirdi.

Törene; Altınova Belediye Başkan Vekili Şaban Cineviz, Altınova Belediyespor Başkan Vekili Mustafa Yurt, Altınova Belediyespor Güreş Koordinatörü Mustafa Bayram, Altınova Belediyespor Güreş Antrenörleri Kaan Kaya ve Burak Kaya, Altınova Kent Konseyi Başkanı Ali Yurt, Altınova Hersek Güreş Yağlı Güreşleri 2024 Ağası Erkan Uysal, Özata Tersanesi Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Ataseven, Altınova esnaf ve iş adamlarımızdan Serhat Aykalkan, İzzet Sancaktutan, Hüseyin Cengiz, Ercan Palaşoğlu Ve Yakup Özdemir ve vatandaşlar katılarak, dereceye giren sporculara ödül verdiler.

Öte yandan, 62. Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin ardından yine Edirne’de yapılan Anadolu Yıldızlar Liginde Altınova Belediyespor Güreş Takımı 5. olarak, Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.