Altınovalı kadınların emekleri Altınova markasıyla büyüyecek

Altınova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleriyle bir araya gelen Başkan Oral, “Kadınlarımızın emekleri Altınova markasıyla büyüyecek” diye konuştu.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, S.S. Altınova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi.

Kadının ekonomiye katılmasını önemsediklerini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Kadınlarımız kurduğu bu kooperatifin çalışmalarında ve gelecek projelerinde her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Kadınlarımızın emekleri Altınova markasıyla büyüyecek” dedi.

“Ciddi çalışmalarımız var”

Kadınların üreterek ekonomiye katkı sağlamalarının büyük önem taşıdığını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Bu yönde çok ciddi çalışmalarımız var. Hersek Sahilinde kadınlarımız için yöresel ürün çarşısı oluşturduk. Yakın zamanda tüm kadınlarımıza hizmet edecek olan Türkiye’nin en özel ve nitelikli merkezinin açılışı için gün sayıyoruz. Yöresel Ürünler Üretim Merkezimiz sayesinde Altınovalı Kadınlar daha profesyonel ve daha büyük pazarlara açılacak” ifadelerini kullandı.