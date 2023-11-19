Altınovalı liselilerin tarih gezisi sürüyor

Yalova Altınova Belediyesi, ilçedeki lise öğrencilerine yönelik Bursa gezilerine devam ediyor.

Öğrenciler, bir taraftan tarihi mekânları gezerken diğer taraftan da doyasıya eğleniyor. Öğrenciler, Bursa Osmangazi Belediyesi ’Panorama 1326 Bursa’ Fetih Müzesi ile Osmangazi Belediyesi ‘Macera Bursa’ da gönüllerince eğlenip unutulmaz bir gün geçirdi. Bursa’nın simge yapılarından Irgandı Köprüsü ve Somuncu Baba Fırını, Hacivat-Karagöz, zürafa, sincap, kuğu gibi 20 farklı figürün bulunduğu Tematik Park da öğrencilerin büyük beğenisini topladı.

Altınova Belediyesi olarak gençlerin emrinde olduklarını söyleyen Başkan Oral, “Gençler benim enerji kaynağım, yol arkadaşlarımdır. Gençlerimizden aldığımız güç ve enerjiyle, onlar için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz” dedi.