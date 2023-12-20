Altınovalı öğrenciler Çanakkale'de

Yalova Altınova Anadolu Lisesi Öğrencileri, Çanakkale şehitliğine düzenlediği geziyle şehitlerini andı.

Altınova Anadolu Lisesi, ÇEDES Projesi Değerler Eğitimi kapsamında "Şühedanın izinde" Programı kapsamında Altınova Belediyesi’nin desteğiyle Çanakkale’ye gezi düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Değerler Eğitimi Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında Altınova Anadolu Lisesi Öğrencilerine yönelik Çanakkale gezisi düzenlendi.

Çanakkale Gelibolu Adasında Şehitlikler ve Müzeleri, rehber eşliğinde gezen öğrenciler, duygusal anlar yaşadı. Özellikle büyük mücadeleye kendileri gibi lisede okuyup da vatan savunmasına katılıp şehit olan öğrencilerin hikâyesini dinlediklerinde gözyaşlarını tutamadı.

Gezi ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Bünyamin Kozaklı, “Danışman öğretmenlerimizin gözetiminde 40 öğrencimizin katılımıyla gerçekleşen etkinlikle, öğrencilerimizde Çanakkale Ruhunun oluşması hedeflendi. Bu etkinliğimizde atkılarından dolayı Altınova Belediye Başkanımız Metin Oral Bey’e teşekkür ederiz" diye konuştu.