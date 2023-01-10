Altınovalı öğrenciler huzurevi sakinlerini unutmadı

Altınova Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenleriyle Yalova Paşakent Huzurevi’nde yaşlılarla bir araya gelerek gerçekleştirdikleri sohbetlerle onların bilgi ve birikimlerinden yaralandı.

Lise öğrencileri huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek şiirler okudu. Çiçekler hediye ederek 2023 yılı için güzel dileklerini sunan öğrenciler keyifli vakit geçirdi. Bu ziyarette öğrencilere eşlik eden Altınova Anadolu Lisesi Okul Müdürü Bünyamin Kozaklı, Yalova Paşakent Huzurevi Müdürü Erhan Çelik’e çiçek takdim ederken yapılan bu ziyaretin öneminden bahsetti. Huzurevinin hobi atölyelerini gezerek güzel vakit geçiren öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Bu anlamlı ziyarette huzurevi sakinleri duygusal anlar yaşadığı görüldü.