Altınşehir'de modern kapalı pazar alanı açıldı

Nilüfer Belediyesi’nin Altınşehir Mahallesi’ne kazandırdığı kapalı pazar alanı, düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer’de pazar alanı olmayan mahallelere, modern pazar alanları kazandırmanın öncelikleri arasında olduğunu söyleyerek, “Amacımız, Nilüfer halkının refahını sağlamak, yaşam kalitesini artırmak” dedi.

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların modern ve daha düzenli bir ortamda pazar alışverişlerini yapmaları için mahallelere kazandırdığı kapalı pazar alanlarına, bir yenisini daha ekledi. Altınşehir Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin metrekare alan üzerine yapılan Altınşehir Kapalı Pazar Alanı, düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yaklaşık 2 bin metrekare alan üzerinde hizmet veren pazar alanını 6 ay gibi çok kısa bir sürede tamamladıklarını vurguladı. Başkan Turgay Erdem, “Altınşehir Mahallemizin pazar alanını düzenledik, üzerini kapattık ve bugün yeniden hizmete açıyoruz. Artık mahalle sakinlerimiz daha modern, daha düzenli bir alanda pazar alışverişini yapabilecek. Pazarcı esnafımız da yağmur riski olmadan burada hizmet verebilecek. Yüksek dayanımlı çelik imalatlarla yapılan kapalı pazar alanı, pazarın olduğu günler dışında da çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak” diye konuştu.

Pazar alanının üzerini her türlü dış şartlara dayanıklı, özel bir kumaş türü olan asma germe membran sistemleriyle kapatıldığını söyleyen Başkan Erdem, yağmurlu havalarda pazar alanında su birikmemesi için de gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı. Başkan Turgay Erdem, “Bundan sonra vatandaşlarımız burada pazar alışverişlerini hava muhalefetine takılmadan yapabilecek” şeklinde konuştu.

Nilüfer’de pazar alanı olmayan mahallelere kapalı pazar alanı kazandırmanın öncelikleri arasında olduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Üçevler, Fethiye ve Demirci mahallelerinde modern pazaryerleri açtıklarını, Çamlıca, Kültür ve Ataevler mahallelerinde de yeni pazar alanı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

"Her zaman vatandaşlarımızdan gelen talepleri de dikkate alarak çalışmalarımızı yaptığımızdan emin olmanızı istiyorum"

Başkan Erdem, “Ataevler pazar alanı; muhtarlık, bölgesel otopark ve sosyal alanların da yer aldığı, Ataevler Yaşam Merkezi bünyesinde olacak. 4 bin 400 metrekarelik pazar alanı bulunan projede 200 araçlık otopark da olacak. Çamlıca ve Kültür Mahallelerindeki kapalı pazar alanı için de çalışmalar hızla devam ediyor. Bütün bu çalışmaları en kısa sürede bitirerek halkımızın hizmetine açmak istiyoruz. Bu süreç içinde vatandaşlarımızdan da anlayış bekliyoruz. Amacımız, Nilüfer halkının refahını sağlamak, yaşam kalitesini artırmak. Bu konuda her zaman vatandaşlarımızdan gelen talepleri de dikkate alarak çalışmalarımızı yaptığımızdan emin olmanızı istiyorum” şeklinde konuştu.

Modern kapalı pazaryerlerinin hem esnaf hem de vatandaşlar için önemli olduğunu söyleyen CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da, Altınşehir Kapalı Pazar Alanı’nın hayırlı olmasını diledi. Kayışoğlu, “Nilüfer Belediyesi, yatırımlarını üst üste açıyor. Pazarcı esnafının ve vatandaşların yoğun taleplerinden biri, kapalı pazaryerleri. Özellikle kış dönemlerinde zorluklar yaşandığını biliyoruz. Pazar, toplumumuz için önemli bir kültür. Bu nedenle böyle modern kapalı pazar alanları hem esnaf hem de vatandaşlar açısından önemli. Altınşehir Kapalı Pazar Alanı’nın hayırlı olmasını diliyorum. Hizmetlerimizle sosyal belediyecilik örneğine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Nilüfer’in birçok mahallesinde kapalı pazar alanı inşaatlarının devam ettiğine dikkat çeken Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu da, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür etti. Aksu, “Nilüfer gelişiyor, büyüyor. Pazarlarımız da buna ayak uyduruyor. Kısa sürede bu kadar pazar alanını bizlere sunan, pazarcı esnafımıza değer veren Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Turgay Erdem’e şahsım ve esnafım adına teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde de çok sıkıntılar yaşayan pazarcı esnafına büyük destek verdi. Bu tür hizmetlerin devamını diliyorum” diye konuştu.

Altınşehir Mahalle Muhtarı Melahat Şanal da, kapalı pazar alanı hizmetinin bölgede önemli bir ihtiyacı giderdiğini belirterek, Nilüfer Belediye Turgay Erdem’e teşekkür etti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, konuşmaların ardından Altınşehir Kapalı Pazar Alanı’nın açılışını gerçekleştirdi. Pazarcı esnafını gezerek esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Turgay Erdem, yeni kapalı pazar alanının hayırlı olmasını diledi.

Açılışa; Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Altınşehir Mahalle Muhtarı Melahat Şanal, Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu, mahalle sakinleri ile pazarcı esnafı katıldı.