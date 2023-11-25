Altınşehir Mahallesi gelişiyor

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinin hayatına değer katan yatırım ve hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Altınşehir Mahallesi’nde de sosyal donatı alanlarından eğitime, yeşil alanlardan üstyapı çalışmalarına kadar hayatın her alanında çok sayıda proje hayata geçirildi.

Hayata geçirilecek projeleri ilçe sakinlerinin talepleri doğrultusunda hazırlayan Başakşehir Belediyesi, çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Refah seviyesinin en üst seviyeye çıkarmak adına atılan kalıcı adımlarla Altınşehir Mahallesi’nin de değerine değer katıldı. Altınşehir Mahallesi’ndeki ulaşım yatırımları kapsamında, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile Olimpiyat Yan Yol arasında bağlantı sağlayan köprü hizmete açıldı. Kaptan, Gümüşlü, Eren ve Altay sokakların arasında bulunduğu birçok noktada kilometrelerce asfalt serimi yapıldı. Trafik yükünün hafifletildiği cep otoparkları Başakşehirlilerin kullanımına açıldı.

Yeşil alan miktarının artırılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Başakşehir’in yedi harikasından biri olacak 58 bin metrekarelik Altınşehir Millet Bahçesi’nde hazırlıklar son aşamaya geldi. Çevre bilincinin hızla arttığı mahallede, 10 geri dönüşüm ünitesinden geçen yıl 1 bin 780 ton atık toplandı.

Bir yanı eğitim, diğer yanı spor

Eğitim yatırımları kapsamında, 32 derslikli Altınşehir İlkokulu’ndaki inşaat çalışmaları devam ediyor. Başakşehirlilerin vazgeçilmez duraklarından biri olan Altınşehir Kültür Yaşam Merkezi’nde farklı alanlarda eğitimler veriliyor. Merkezin en üst katında yer alan Kitap Kafe’de ise gençlere ev ortamında ders çalışma ve kahve eşliğinde kitap okuma imkanı sağlanıyor. Birçok branşta hizmet verilen Altınşehir Spor Parkı’ndan her hafta yüzlerce mahalle sakini faydalanıyor. Altınşehir Millet Bahçesi’nin bulunan ve içerisinde futbol sahası, kapalı çok amaçlı saha ve açık hava fitness alanının yer aldığı Altınşehir Spor Tesisi’ndeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Sosyal belediyecilik

Türkiye’ye örnek olan sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında; bin 216 engelli vatandaşa destek olundu, 972 bebek ve anneye hoş geldin bebek çantası hediye edildi, 2 bin 750 ihtiyaç sahibine ise Destek Kart hizmeti verildi.