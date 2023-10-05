Altıparmak kentsel dönüşümü için önemli teklif

Bursa’da farklı tekliflerle gündeme gelen MHP Osmangazi Belediye Eski Meclis Üyesi Cemil Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yıl sonunda ilk kazmayı vuracağını belirttiği Altıparmak bölgesinin kentsel dönüşümü için ilginç bir tavsiyeyi gündeme taşıdı. .

Aydın, Altıparmak bölgesindeki hak sahiplerinı şehrin batı bölgelerinde kurulması planlanan uydu kentlerde daire sahibi yapıp Altıparmak ve Çarşamba semtlerinin kamuya geçmesi sağlanarak Kükürtlü’den Ulucamii’ye kadar yeşil alan oluşturulması gerektiğini savundu.

"Bursa’yı yıkarak güzelleştireceğiz" ifadesini her fırsatta yineleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Altıparmak bölgesinde yapılacak dönüşümün startı için zaman vermesinin ardından gözler Osmangazi ilçesinin nüfüs olarak ağırlığını taşıyan o bölgesine çevrildi.

Dönüşümün kaç etaptan oluşacağı, önce hangi mahalleden başlayacağı ve nereleri içerisine alacağı merak konusuyken geçmiş dönem MHP Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Cemil Aydın, bölge ile ilgili ilginç bir proje ortaya attı.

Aydın; Altıparmak Bölgesi kentsel dönüşüm projesine ilişkin şunları söyledi: "Özellikle Bursa’nın batı bölgesinde kurulması planlanan uydu kentlerden hak sahiplerini mağdur etmeden, hatta kazandırarak daire sahibi yapıp Altıparmak - Çarşamba semtlerinin kamuya geçmesini sağlayarak zamanla bölgeyi sosyal donatı alanı, eğitim ve park alanları ile Bursa’nın hizmetine sunmak öncelikli seçenek olmalıdır. Bu vesileyle Kültürpark’tan Ulucamii"ye kuzey’de Merinos’a kadar yeşil bir kuşak oluşmuş olacaktir. Bu yeşil bandın 24 saat canlı kalabilmesi için de alana butik bir özel üniversite, güzel sanatlar atölyeleri, kültür merkezi gibi yapılar şehir dinamiklerince değerlendirilmelidir. Belki ilk bakışta zor bir süreç gibi gozukse de vizyon ve irade ortaya koyacak yönetim anlayışı ile imkansız değildir. Bursa ve bölge için bir işaret fişeği olabilir" diye konuştu.