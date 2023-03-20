Altyapı sorunlarının kökten çözümünü sağlayan çalışmalar sona erdi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, şehrin birçok noktasında başlatılan ve altyapı sorunlarının kökten çözümünü sağlayan çalışmaların sona erdiğini belirtti.

Bahçelievler Mahallesi’nde devam eden çalışmaları Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı ve ilgili birim müdürleri ile birlikte yerinde inceleyen Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, ilgililerden bilgi alarak, kamuoyuyla paylaştı. Bilecik Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların şu ana kadar planlandığı şekliyle devam ettiğini hatırlatan Başkan V. Subaşı, “Altyapı çalışmamızın en son basamağı olan Bahçelievler Mahallesindeki çalışmaları yerinde inceledik. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte hepimiz alandayız. Projemizin bu kısmı altyapı çalışmamıza dâhil değildi. Ancak burada yaşanan sel olaylarından dolayı yüzde 20 iş artışı yapmak durumunda kaldık. İş artışı yaptığımız bu kısmı da bugün itibariyle tamamladık. Bunun sonraki basamağı ise gerekli tüm noktalara mazgalların yerleştirilmesi ve atıl halde bulunan su arıtma tesisimizin çalışmasıdır. Çok yakın bir zamanda bütün pis sular atık terfi noktalarında işlemden geçecek. Böylelikle başlatmış olduğumuz projemizi tamamlamış oluyoruz” dedi.

“Artık esnaf ve vatandaşlarımız selden kaynaklı mağduriyetler yaşamayacak”

Gerçekleştirilen çalışma ile esnaf ve vatandaşların selden kaynaklı mağduriyetler yaşamayacağını kaydeden Başkan V. Subaşı, “Bundan sonra şehrimizde oluşan sel baskınlarının önüne geçmiş olacağız ve mağduriyetleri de sonlandırmış olacağız. Proje kabulünden sonra ise atık su arıtma tesisimizin işletme sürecine gireceğiz. Çok yakın bir zamanda Bahçelievler Mahallemizdeki üstyapı çalışmalarını da başlatmış olacağız” ifadelerini kullandı.

İncelemeleri çerçevesinde Bilecik Belediyesi tarafından Uğur Mumcu parkında yürütülen çalışmaları da kontrol eden Başkan V. Subaşı, buradaki çalışmalarda da sona yaklaştıklarını ve tamamlandığında mahalle sakinlerinin güzel vakit geçireceği bir alan olacağını sözlerine ekledi.