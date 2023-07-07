Altyapıdan yetişen genç sporcu Büyükşehir Hentbol'da
Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı altyapısından yetiştikten sonra uzun yıllar farklı takımların formasını giyen Sakaryalı sağ kanat oyuncusu İbrahim Kerem Yontar ile anlaşma sağlandı.
Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı altyapısından yetiştikten sonra uzun yıllar farklı takımların formasını giyen Sakaryalı sağ kanat oyuncusu İbrahim Kerem Yontar ile anlaşma sağlandı.
Sezon öncesi hazırlıklarına şampiyonluk planlamasıyla giren Büyükşehir Hentbol takımı altyapısında yetişen ve son 2 yıldır Erkekler Hentbol 1. liginde gol kralı olan İbrahim Kerem Yontar’ı transfer etti. Sakaryalı sağ kanat oyuncusu yeni sezonda Büyükşehir forması altında ter dökecek.